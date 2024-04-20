Giresun\'da kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Giresun İli Bulancak İlçesinde "silahlı yağma" olayı 18.04.2024 günü gündüz saatlerinde mülhakatımız olan Bulancak ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suçun faili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak aynı gün gözaltına alındı. Yine kolluk birimleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde olayda kullanılan suç aletleri ve gasp edilen ziynet eşyalarının da ele geçirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve delillerin de derc edilmesi üzerine şüphelilerin gözaltından çıkartılarak Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildikleri, şüphelilerin savunmalarının alınmasına müteakip üzerlerine atılı "silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilmiştir. Tutuklanan şüpheliler Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderilerek, soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - GİRESUN