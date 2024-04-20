Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Giresun İli Bulancak İlçesinde "silahlı yağma" olayı 18.04.2024 günü gündüz saatlerinde mülhakatımız olan Bulancak ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suçun faili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak aynı gün gözaltına alındı. Yine kolluk birimleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde olayda kullanılan suç aletleri ve gasp edilen ziynet eşyalarının da ele geçirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve delillerin de derc edilmesi üzerine şüphelilerin gözaltından çıkartılarak Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildikleri, şüphelilerin savunmalarının alınmasına müteakip üzerlerine atılı "silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilmiştir. Tutuklanan şüpheliler Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderilerek, soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi intihar etmek için 4. kattan atladı ve cadde üzerinde yürüyen başka bir kişinin üzerine düştü. Olayda, hem intihar eden kişi hem de üzerine düşen kişi hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan olayda, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ekvador Belediyeler Birliği, Portovelo kasabasının Belediye Başkanı Jorge Moldonado'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğü belirtilirken, her iki belediye başkanının da yasa dışı madencilik faaliyetleriyle ilgilenen suç çetelerince öldürüldüğü ifade edildi. Bu olay, Ekvador'da son dönemde artan belediye başkanı suikastlarına bir yenisi olarak eklendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuşadası'nda çıkan kavga sonrası bir işletmeye ateş açan 6 şüphelinin yakalandığını 2 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili çeşitli suçlardan suç kayıtları olan B.S. ve Ö.K.'nin tutuklandığını belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir oto kiralama ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, 61 ayrı suç kaydı bulunan ve olay sonrası kaçan zanlı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. İstanbul Valiliği, 'Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir' açıklamasını yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?