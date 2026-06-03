Giresun'da Makam Aracı Kazası: 3 Yaralı

Giresun'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in bulunduğu makam aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan Trabzon yönüne seyreden ve sürücülüğünü Salih K.'nin yaptığı 06 RP 202 plakalı makam aracı, Giresun Liman Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdi. Bu sırada yeşil ışıkta geçmekte olan Fatih K. idaresindeki araçla çarpışan makam aracı, çarpmanın etkisiyle savrularak demir bariyerlere çarptı. Kazada Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, sürücü Salih K. ile araçtaki Serkan S. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde makam aracının hızla kavşağa girdiği, çarpışmanın ardından bariyerlere savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN