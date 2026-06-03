Giresun'da Makam Aracı Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Makam Aracı Kazası: 3 Yaralı

03.06.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Giresun'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in bulunduğu makam aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan Trabzon yönüne seyreden ve sürücülüğünü Salih K.'nin yaptığı 06 RP 202 plakalı makam aracı, Giresun Liman Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdi. Bu sırada yeşil ışıkta geçmekte olan Fatih K. idaresindeki araçla çarpışan makam aracı, çarpmanın etkisiyle savrularak demir bariyerlere çarptı. Kazada Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, sürücü Salih K. ile araçtaki Serkan S. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde makam aracının hızla kavşağa girdiği, çarpışmanın ardından bariyerlere savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Giresun, Refah, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Makam Aracı Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Ne gram, ne çeyrek ne de tam Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Mauro Icardi, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasında kendilerine de pay biçti Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti
Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 18:23:27. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Makam Aracı Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.