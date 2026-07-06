Görele\'de Patlama Panik Yarattı

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Umutlu köyünde duyulan şiddetli patlama sesi, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Umutlu köyünde henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Sesin ardından tedirgin olan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlama sesinin kaynağını belirlemek amacıyla köy ve çevresinde incelemelerde bulundu. Patlama sesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN