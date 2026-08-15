Giresun\'da Sel: İki Kişi Kayboldu

Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kentte 13 Ağustos gecesi etkili olan kuvvetli yağış, özellikle Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesine seyir halindeki bir araç, derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, JAK ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışmalarına başladı. Sel sularının taşıdığı malzemelerin bulunduğu dere yatağı ve çevresinde ekipler tarafından yoğun çalışma yürütülüyor.

Arama çalışmalarında ekipler, dere güzergahı boyunca detaylı tarama gerçekleştirirken, kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede selin ardından oluşan heyelan ve yol hasarları da ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.