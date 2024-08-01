Giresun'da Suudi Arabistan uyruklu kadın denizde boğularak hayatını kaybetti

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Giresun'un Keşap ilçesinde denize giren Suudi Arabistan uyruklu bir kadın boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköy Köyü halk plajında bugün saat 14.00'da meydana gelen olayda Suudi Arabistan uyruklu 30 yaşındaki Rasha Eidhah ile eşi 25 yaşındaki Aidah Saieda, denize girdiklerin sırada akıntıya kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine galan ekipler tarafından denizden çıkarılan evli çift hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rasha Eidhah'ın hayatı tehlikesi bulunmazken, eşi Aidah Saieda, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN