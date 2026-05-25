Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Seyithan I. idaresindeki CE FA 25 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Maden Mahallesi mevkiinde sürücü aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Araç, savrularak Eğrice plajına uçtu. Kazada araçta bulunan Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN