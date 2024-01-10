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Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olan Ercan Gül hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Giresun\'un Eynesil ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
10.01.2024 - 22:38,
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Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 civarında Eynesil merkez giriş kavşağında meydana geldi. Giresun istikametinden Trabzon istikametine giden D.K. yönetimindeki kamyon ile Trabzon istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan Ercan Gül (34) yönetimindeki 28 TB 667 plakalı araç, Eynesil'in şehir merkezinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ercan Gül yönetimindeki araç yaklaşık 100 metre savrularak bariyerlere çarptı. Araç içerisinde sıkışan Ercan Gül'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri itfaiye ekipleri çağrıldı. Otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle sıkıştığı araç içerisinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak, Eynesil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis çok yönlü çalışmalara başladı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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