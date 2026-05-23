Giresun'da Trajik Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Trajik Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

23.05.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun liman mevkiinde tır ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi ile yaralı 6 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiinde memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için giden aileleri taşıyan 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda bulunan Ali Y., Melek Y., Hamza Y., Hasan Y. ve Seden Y. hayatını kaybederken, R.Y., M.U, F.Y, S.Y, E.Y, ve F.Y. yaralandı. Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Giresun, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Trajik Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekilden Özgür Özel’i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu’nun emrindeyiz CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Kayserispor, FIFA ve UEFA’ya gidecek Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

09:41
Arda Güler veda etti 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti
09:34
Dünya Kupası’nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
09:22
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 09:44:15. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Trajik Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.