Giresun'da Trajik Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun liman mevkiinde tır ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi ile yaralı 6 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiinde memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için giden aileleri taşıyan 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda bulunan Ali Y., Melek Y., Hamza Y., Hasan Y. ve Seden Y. hayatını kaybederken, R.Y., M.U, F.Y, S.Y, E.Y, ve F.Y. yaralandı. Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı. - GİRESUN