Giresun'da Uçurum Faciası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Giresun'da bahçede fındık toplarken uçuruma yuvarlanan kadın öldü, annesini kurtarmaya çalışan oğlu yaralandı.

Olay, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Çepni köyü Kuzbahçe mevkisinde fındık toplayan Kadife Bekçi (80) dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Annesini kurtarmak isteyen Nizamettin Bekçi de aynı yerden yuvarlandı. Olay sonrası Kadife Bekçi hayatını kaybederken, Nizamettin Bekçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN