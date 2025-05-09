Giresun'daki cinayet haberinde hata

Bugün saat 11.01'de Giresun mahreçli servis edilen "Giresun'da lisede cinayet: 2 ölü" başlıklı haberimizde Rana Çavuş Gökçin'in fotoğrafı olarak verilen kare ve kendisine ait sosyal medya hesabının profil fotoğrafı olarak verilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - GİRESUN