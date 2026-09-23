Giresun Espiye'de menfeze düşen 9 yaşındaki kızın 4 günlük yaşam savaşı sona erdi

Giresun'da su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Eylül 2026 günü Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde yaşanmıştı. 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan ve 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler, eski bir değirmenin yanında oyun oynarken su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçirmişti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, ambulansla Espiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Yusuf Erdem Arslan (6), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Zeynep Sümeyra Güler'in (9) tedavisine ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyordu. Zeynep Sümeyra Güler, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.