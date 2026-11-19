Giresun'un Güce ilçesinde fındık bahçesine giden 74 yaşındaki adam, bahçede ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde yaşayan Kerem Özdemir (74), sabah saatlerinde evinden çıkarak fındık bahçesine gitti. Özdemir'den uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı adam, fındık bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kerem Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Giresun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.