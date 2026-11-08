Giresun Piraziz\'de ağabeyinin vurduğu öne sürülen adam öldü, zanlı gözaltına alındı

Giresun'un Piraziz ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayın ardından 63 yaşındaki ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (63) ile kardeşi O.Ş. (54) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş.'nin silahla kardeşine ateş ettiği öne sürüldü. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından şüpheli A.Ş. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.