Giresun'u şiddetli yağış vurdu! Heyelan oluştu, yollar göle döndü - Son Dakika
Giresun'u şiddetli yağış vurdu! Heyelan oluştu, yollar göle döndü

Giresun\'u şiddetli yağış vurdu! Heyelan oluştu, yollar göle döndü
20.09.2025 00:51
Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, köy yollarında heyelanlar oluştu. Çanakçı ilçesinde ise AFAD'a 6 su baskını ihbarı yapıldı.

Giresun'un doğu kesimindeki Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırınca dere yataklarında taşkınlar oluştu. Bazı köy yollarında heyelanlar oluştu.

Giresun'ın şiddetli yağış vurdu. Yağış nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelanda bir evde mahsur kalan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağış nedeniyle Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde derelerde su seviyeleri yükselirken, meydana gelen heyelanlar bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına yol açtı.

6 SU BASKINI İHBARI

Çanakçı ilçesinde AFAD'a 6 su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalara 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

