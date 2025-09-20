Giresun\'u şiddetli yağış vurdu! Heyelan oluştu, yollar göle döndü

Giresun'un doğu kesimindeki Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırınca dere yataklarında taşkınlar oluştu. Bazı köy yollarında heyelanlar oluştu.

Giresun'ın şiddetli yağış vurdu. Yağış nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelanda bir evde mahsur kalan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağış nedeniyle Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde derelerde su seviyeleri yükselirken, meydana gelen heyelanlar bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına yol açtı.

6 SU BASKINI İHBARI

Çanakçı ilçesinde AFAD'a 6 su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalara 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile müdahale edildiği belirtildi.