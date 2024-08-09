Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, güvenlik operasyonlarını açıkladı - Son Dakika
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, güvenlik operasyonlarını açıkladı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, güvenlik operasyonlarını açıkladı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan güvenlik operasyonları hakkında bilgi verdi. Terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

09.08.2024 15:17
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Huzur ve Güvenlik Bilgilendirme toplantısında kentte yürütülen güvenlik operasyonlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Vali Serdengeçti, terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve diğer suçlarla mücadele kapsamında önemli operasyonların gerçekleştirildiğini vurguladı.

Serdengeçti, Giresun Valiliği'nde İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Emre Meral ile Haziran ve Temmuz ayı verilerini kapsayan Huzur ve Güvenlik Bilgilendirme' toplantısı düzenledi.

Kamu düzeni ile güven ortamının devamı ve asayişin sürekliliği için gerekli her tedbiri alındığını ve emniyet, jandarma ve sahil güvenlik unsurlarıyla çalışmaların azim ve disiplinle yürütüldüğünü ifade eden Serdengeçti, "İlimizde geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında terör örgütlerine yönelik 25 operasyon gerçekleştirilerek 5 şüpheli gözaltına alındı ve 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarımıza, son terörist de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Giresun'da göçmen kaçakçısı tutuklandı

Giresun'da düzensiz göçmen kaçakçılığı konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Serdengeçti, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Giresun'da güncel olarak 4 bin 572 düzenli göçmen bulunuyor. Haziran ve Temmuz aylarında göçmen kaçakçılığına yönelik 6 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 5 organizatör ve 10 düzensiz göçmen yakalandı ve çıkarıldıkları adli mercilerce 5 organizatör hakkında tutuklama kararı verildi" şeklinde konuştu.

"3 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi"

Giresun Valisi Serdengeçti, Haziran ve Temmuz aylarında 58 uyuşturucu operasyonu yapıldığını, gözaltına alınan 49 şüpheliden 18'inin tutuklandığını, 6 kişiye de adli kontrol kararı verildiğini belirterek, "Bu operasyonlarda 7 bin 577 kök kenevir, 540 adet sentetik ecza, 850 adet ekstazi,16,3 gram metamfetamin, 55 gram bonzai, 15 gram kokain,10,6 gram eroin,63 gram skunk 4,4 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ve türevleriyle mücadeleyi hassas ve duyarlı bir yaklaşımla sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca ilimizde suç işlemek amacıyla örgüt kuran, tehdit ve şiddet uygulan, haksız çıkar ve yüksek kazanç amacı güden yapı ve oluşumlarla kararlılıkla mücadele ediyoruz. İlimizde Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 5 operasyon gerçekleştirilerek 3 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi, 27 kişi tutuklandı ve 3 kişiye de adli kontrol kararı verildi. Yapılan operasyonlar neticesinde ise 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 85 adet fişek ve 14 adet çek-senet ele geçirildi. Yine toplumda yol açtığı maddi ve sosyal zararların yanı sıra, organize suç ve terör örgütlerine finans kaynağı olan, vergi kayıpları ile kamu maliyesine zarar veren ve bazı ürünlerle insan sağlığını büyük oranda tehdit eden kaçakçılık ile mücadelede özverili çalışmalar icra ediyoruz. İlimizde Haziran ve Temmuz aylarında 8 operasyon gerçekleştirildi, 3 kişi gözaltına alındı ve 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda 117 bin 840 makaron, 425 paket sigara, 580 paket elektronik sigara filtresi, 678 pipo tütünü, 10 adet eski eser, 32 adet sikke, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1028 adet tabanca fişeği, 1 adet silah imalathanesi, 3 şarjör ve 52 şişe alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan bu malzemelerden dolayı 743 bin 262 TL değerinde vergi kaybını da önlemiş oldu" diye konuştu.

2 ayda araması olan 376 şahıs yakalandı

Giresun'da Haziran ve Temmuz aylarında 386 bin 704 şahsın sorgulandığını da açıklayan Vali Serdengeçti, "Emniyet ve jandarma birimlerimizce ilimizde Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 386 bin 704 şahıs sorgulanmış olup, 0 ile 5 yıl aralığında hapis cezası olan 127 şahıs, 5 ile 10 yıl aralığında hapis cezası olan 8 şahıs, 10 yıl üzerinde hapis cezası olan 3 şahıs ve ifadesi alınmak üzere firar durumunda bulunan 238 şahıs olmak üzere toplamda 376 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapılmıştır. Öte yandan, kolluk personellerimizin yoğun çalışmalarıyla ilimizdeki hadiselerin takibi gereken olaylarda yüzde 99,85, topluma karşı suçlarda yüzde 99,5, millete ve devlete karşı suçlarda yüzde 98,2, kişilere karşı suçlarda yüzde 97,7, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 87,6 oranında aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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