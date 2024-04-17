Giresun ve Trabzon Sınırında Çıkan Yangında 80 Dönümlük Mera Zarar Gördü

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Giresun'un Eynesil ile Trabzon'un Beşikdüzü ilçeleri sınırında çıkan yangında 80 dönümlük mera arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sınırında örtü yangını çıktı. Yangına Eynesil ve Beşikdüzü itfaiye ekipleri müdahale etti. İddialara göre Eynesil sınırları içerisindeki yangını söndürerek soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri geri dönerken, Beşikdüzü itfaiye ekipleri ise yangını söndürdükten sonra soğutma işlemi yapmadan ayrıldı. Bugün saat 15.30 sıralarında tekrar başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Eynesil ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi mera alanına sıçradı. Yaklaşık 1 saatte 80 dönüm arazide etkili olan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı da yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Eynesil'deki mahalle muhtarı Hüseyin Karaal, yangının dün akşam saatlerinde Beşikdüzü Seyit Ahmet Mahallesi sınırları içerisinde başladığını, yangına ilk müdahalenin yapıldığını ve Beşikdüzü itfaiye ekiplerinin soğutma işlemini yapmadan gittiklerini söyledi. Karaal, "Bugün 15.30 sıralarında başlayan yangın büyük uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının meskenlere ulaşmaması en büyük kazancımız. Yangın bölgesinde arısı olan vatandaşlarımız vardı. Arılara zarar gelmeden söndürüldü. Yangın anından sonuna kadar yanımızda olan Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk'a, Belediye Başkanımız Barış Güdük'e ve İlçe Emniyet Amirimiz Yusuf Yazıcı'ya, Orman İşletme Müdürlüğümüze, Trabzon İtfaiye Müdürlüğü'ne ve tüm yangın personeline teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GİRESUN