Girit Adası'nda Yangın: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Yunanistan'ın Girit Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi, 4 kişi ise solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda Yerapatra yerleşim merkezinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin bölgedeki evlere sıçradığı yangında can kaybı yaşanmazken dumanlar nedeniyle solunum sıkıntıları yaşayan ileri yaşlardaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Achlia ve çevresindeki 3 yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi.

Yunanistan İtfaiyesi Basın Sözcüsü Vasilis Varthakoyannis, en az 230 itfaiyeci, 46 yangın söndürme aracı ve 10 helikopterin alevlerle mücadele için olay yerine sevk edildiğini söyledi. Varthakoyannis, şiddetli rüzgarlar nedeniyle ve yangın söndürme çalışmalarının zorlaştığını belirtirken, başkent Atina'dan da hava ve deniz yoluyla yangına müdahale için daha fazla ekibin olay yerine sevk edildiğini aktardı. Varthakoyannis, kundaklama şüphelerine karşı soruşturmanın başlatıldığını dile getirdi.

Lassithi İli Vali Yardımcısı Yannis Androulakis ise şiddetli rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının zorluğunu vurguladığı açıklamasında, "Gece vakti hava desteği olmadığı için mümkün olabildiğince çok sayıda ev kurtarmaya odaklandık. Bölgedeki birçok otelde hummalı bir tahliye çalışması yürüterek bu insanları Yerapatra Belediyesine ait bir kapalı spor salonuna yerleştirdik. Henüz tahribatın bütün resmine ilişkin bir fikrimiz yok ve bölgede gece boyunca elektrik, bazı yerlerde de telefon sinyali yoktu" ifadelerini kullandı.

Girit Adası'nın yanı sıra aynı saatlerde Çuha ve Halkidiki adalarında da orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor. - GİRİT