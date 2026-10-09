Girne\'deki gemi faciasında ölen 27 yaşındaki Adanalı genç Kabasakal\'da defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden Adanalı Mehmet Nuri Ayran, gözyaşları, feryatlar ve ağıtlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mehmet Nuri Ayran'ın naaşı, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Adana'ya getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu başında toplanan ailesi ve yakınları, acı haberin ardından son kez vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarının feryat ederek ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

Mehmet Nuri Ayran, kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.