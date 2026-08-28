Giyim Mağazasından Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giyim Mağazasından Hırsızlık Girişimi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir kadın giyim mağazasından elbiseler çalarken esnaf tarafından yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir giyim mağazasından elbiseleri torbaya doldururken fark edilen kadın elbiseleri yere atarak kaçmaya çalıştı. Kadın, esnaf tarafından durdurulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir mağazadan çocuk elbiselerini poşete doldurduğu görülen bir kadın mağaza çalışanları tarafından fark edildi. Kadın koşmaya başlarken elbiseleri torbadan çıkarıp yere attı. Kadın, esnaf tarafından yakalanırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şüpheli, ekipler tarafından karakola götürüldü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Taner Ak, "Ben burada esnafım. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü oldu. Burada arkadaşımla muhabbet ediyordum. Butik mağazasında çalışanlar yabancı uyruklu bir kadının bir poşetin içine çocuk elbiseleri doldurduğunu fark ediyor. O esnada ona bağırmaya başlıyorlar. O esnada kadın kaçmaya başladı. Çaldığı elbiseleri torbanın içinden atarak koşmaya başladı. O arada bizim diğer esnaf arkadaş, köşede kadını yakaladı. Olaydan sonra kadını mağazanın içine getirdik. Mağazanın içinde polisi aradık. Polis ekipleri geldi ve kadın gözaltına alındı" dedi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giyim Mağazasından Hırsızlık Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı
Hürmüz’de geçici anlaşma: İran’dan ABD’ye şart Hürmüz'de geçici anlaşma: İran'dan ABD'ye şart
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
10:00
Geceye damga vuran Salah karesi Herkes aynı soruyu sordu
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 10:22:14. #7.12#
SON DAKİKA: Giyim Mağazasından Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement