Gökçe Mahallesi'nde Telef Olmuş Caretta Caretta Bulundu - Son Dakika
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Gökçe Mahallesi'nde Telef Olmuş Caretta Caretta Bulundu

Gökçe Mahallesi\'nde Telef Olmuş Caretta Caretta Bulundu
29.06.2026 16:45
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Muğla'nın Ula ilçesinde, hareket etmeyen bir Caretta caretta kaplumbağası bulundu, nekropsi yapılacak.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Gökçe Mahallesi sahilinde, telef olmuş Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Bugün öğle saatlerinde hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası (Caretta caretta) gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve çevre sakinleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan dev deniz kaplumbağasının telef olduğunu belirledi. Kaplumbağanın hareket etmediğini gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) müdürlüğü ekipleri ile Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine ihbar etti.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan uzman ekipler, kıyıya vuran Caretta caretta üzerinde ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Kaplumbağa nekropsi (hayvanlarda otopsi) yapılmak üzere DEKAMER yetkililerince teslim alınacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Gökçe, Muğla, Çevre, Yaşam, Doğa, Ula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gökçe Mahallesi'nde Telef Olmuş Caretta Caretta Bulundu - Son Dakika

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