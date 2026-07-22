Gökhan Özoğuz'dan Ahbap Açıklaması - Son Dakika
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Gökhan Özoğuz'dan Ahbap Açıklaması

22.07.2026 20:23
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Gökhan Özoğuz, Ahbap soruşturmasında Haluk Levent ile tanışıklığı olmadığını ifade etti.

Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Haluk Levent ve dernek yönetici veya üyeleri ile herhangi bir tanışıklığım yoktur" dedi.

Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermeye gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz'un işlemleri bitti. Adı geçen isimlerle para trafiği olmadığını belirten Özoğuz, "Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneğine ait herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmadı" ifadelerini kullandı

6 Şubat depreminde attığı tweet hakkında konuştu

Kahramanmaraş depreminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine konuşan Özoğuz, "Paylaşımda da görüleceği üzerine sadece Ahbap'a yönelik bir paylaşım olmamakla deprem nedeni ile yardımda bulunulan tüm dernek ve kurumları etiketledim. Yardım dışında bir niyet içerisinde olsaydım AFAD ve Kızılay gibi kurumları hiç belirtmezdim" dedi.

"Kendimi sahipsiz hissediyorum söyleminde Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsetmedim"

Başka bir sosyal medya platformunda paylaşılan video hakkında konuşan Özoğuz, "Sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda 'korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor gerçekten de hayatımda ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum' şeklinde bir söylemim oldu ancak bunu kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ve herhangi bir kamu kurumu için belirtmedim" diye konuştu.

"Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda çevremi yönlendirdim"

Haluk Levent'in konser paralarını kumar için kullandığı konusunda konuşan Özoğuz, "Çok eskiden 1990'ların sonlarında 2000'lerin başlarında günde 4 tane üniversite konserlerine gittiğini duyuyordum ve yine buradan gelirleri de kumar ve bahis borçlarına karşılık kullandığını duymuştum ama buna birebir şahit değilim. Ancak eskiden beri yapılacak olan yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve yakın çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir" ifadelerini kullandı.

"Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" diyen Gökhan Özoğuz ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gökhan Özoğuz, Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Ahbap, Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gökhan Özoğuz'dan Ahbap Açıklaması - Son Dakika

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