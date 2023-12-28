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Göksun'da 22 araç kazaya karıştı: 15 yaralı - Son Dakika
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Göksun'da 22 araç kazaya karıştı: 15 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 22 araç karıştı ve en az 15 kişi yaralandı. Yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, minibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı belirtildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Göksun\'da 22 araç kazaya karıştı: 15 yaralı
28.12.2023 - 20:27,
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Göksun'da 22 araç kazaya karıştı: 15 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun- Elbistan karayolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş açısının daraldığı karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Minibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı kazada en az 15 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Göksun'da 22 araç kazaya karıştı: 15 yaralı - Son Dakika


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