Göksun'da 22 araç kazaya karıştı: 15 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun- Elbistan karayolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş açısının daraldığı karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Minibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı kazada en az 15 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.