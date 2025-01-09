Gölbaşı\'nda Elektrikli Bisiklet Kazası

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Beşşar Hamed idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada sürücü Beşşar Hamed ağır yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN