Gölbaşı\'nda Heyelan: Karayolu Kapandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yağışlar heyelana neden oldu.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, heyelana neden oldu. Yağış sırasında dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü.

Heyelan nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Gölbaşı Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN