Gölbaşı'nda Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Kaza: 4 Yaralı

Gölbaşı\'nda Kaza: 4 Yaralı
26.06.2026 11:12
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Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil ve motosiklet çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçesi Aşağıazaplı Köyü yakınlarında Gamze K., idaresindeki 80 AEA 948 plakalı otomobil ile Mustafa V., idaresindeki 46 AIH 840 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Gamze K., Mustafa V., otomobilde bulunan Hazel Yağmur Ü., ve motosiklette bulunan Ali B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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