Gölbaşı'nda Korkutan Yangın - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Korkutan Yangın

Gölbaşı\'nda Korkutan Yangın
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Adıyaman Gölbaşı'ndaki evde çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde Zeynal Abidin Karaman'a ait evde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, 3. Sayfa, Gölbaşı, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Korkutan Yangın - Son Dakika

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