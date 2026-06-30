Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 02 ED 976 plakalı traktör ile Emrah F. idaresindeki 23 AFK 409 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Münevver T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN