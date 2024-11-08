Gölbaşı\'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsündeki iki yolcunun üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Büro Amirliği ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Yapılan incelemelerde V.K. ve O.T. isimli şahısların üzerinde 36,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken çok sayıda sabıka kayıtları bulunan her iki şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN