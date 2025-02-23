Gölbaşı\'nda Yaya Kazası

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Mehmet K. idaresindeki 02 AEH 417 plakalı otomobil 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Ö.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Hasan Ö. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN