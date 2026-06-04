Gölbaşı'nda Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Yılsonu Sergisi Açıldı

Gölbaşı\'nda Yılsonu Sergisi Açıldı
04.06.2026 13:26
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Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergide, kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi.

Adıyaman Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi, Kaymakam Kadir Algın ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı.

Halk eğitimi merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Talip Gönül, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, kurum amirleri ve davetliler katıldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Algın, Halk Eğitimi Merkezi'nin ilçedeki sosyal ve kültürel hayata önemli katkılar sağladığını belirterek kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti. İlçe protokolü üyeleri de sergide yapılan çalışmaları inceledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, el sanatlarından giyim üretimine, resimden ahşap işçiliğine kadar birçok alanda hazırlanan eserler sergilendi.

Etkinlik, hem kursiyerlerin emeklerini paylaşmasına hem de Gölbaşı halkının kültürel zenginlikleri yakından görmesine fırsat sundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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