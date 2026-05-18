Gölbaşı'nda Zincirleme Kaza: Hamile Kadın Yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan hamile sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haymana yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araç, kontrolden çıkarak önündeki iki araca birden arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan hamile kadın yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hamile kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, olay yerine gelen trafik polisleri yol güvenliğini sağlayarak, tedbir aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA