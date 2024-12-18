Gölcük'te Bağ Evinde Yangın Çıktı, Köpek Evi Terk Etmedi - Son Dakika
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Gölcük'te Bağ Evinde Yangın Çıktı, Köpek Evi Terk Etmedi

Gölcük\'te Bağ Evinde Yangın Çıktı, Köpek Evi Terk Etmedi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri elverişsiz yol nedeniyle zorlukla müdahale etti. Yangın sırasında evde kimse bulunmamasına rağmen, ev sahibinin köpeği yangını terk etmedi.

18.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:15
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yangının çıktığı tek katlı bağ evine, elverişsiz yol sebebiyle araçla ulaşamayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 150 metre hortum kullanarak müdahale etti. Yangında ev ve eşyalar küle dönerken, yangın sırasında köpeğin evi terk etmediği dikkat çekti.

Hisareyn Merkez Mahallesi Güneş Sokak'ta, Eyüp O.'ya ait tek katlı evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese ulaştı ancak yolun elverişsizliği nedeniyle araçlarıyla yangın çıkan eve giremedi. Bunun üzerine ekipler, yaklaşık 150 metre uzunluğunda hortum kullanarak alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, evde bulunan jeneratör, tarım aletleri ve birçok eşya yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, Eyüp A.'nın köpeğinin yangın boyunca evi terk etmediği görüldü. Köpeğin dumandan etkilenmediği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ev sahibinin, bağ evine her gün uğradığı ve burayı sık sık kullandığı belirtildi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığını söyleyen Eyüp A., "Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Evde de kimse yoktu. Burayı bağ evi olarak kullanıyoruz. Sürekli gelip gidiyoruz. Köpeğim var, ona da bir şey olmamış. Burayı hiç bırakmamış" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te Bağ Evinde Yangın Çıktı, Köpek Evi Terk Etmedi - Son Dakika

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