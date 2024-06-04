Gölcük'te çocukları dövdüğü iddiasıyla bıçaklanarak öldürülen kişinin davası görüldü

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin, bahçesine giren çocukları dövdüğü iddiası üzerine çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 tutuklu sanık tekrar hakim karşısına çıktı. Olay günü dayak yiyen çocukların yanında bulunan arkadaşları H.K., "Eve giderken 2 arkadaşım küfür ederek şakalaşıyordu. Maktulün evinin önündeki kaldırımdan yürürken maktul, 'Benim kapımın önünde nasıl küfür edersiniz' diye arkadaşıma tokat attı. Arkadaşım kendisine vurulan sert tokat sebebiyle ağlamaya başladı. Polisi aradık ancak yaşımızın küçük olması sebebiyle ailemizle başvuru yapmamız söylendi" diye konuştu.

Donanma Mahallesi'nde 3 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Süleyman Kabadayı, bahçesine giren Y.E.K. (16) ile kuzeni A.K'yi (17) dövdü. Bunu öğrenen Y.E.K.'nin babası Ömer K. ile A.K'nin amcası Serkan K., Süleyman Kabadayı'nın evine gitti. Aralarında çıkan kavgada Süleyman Kabadayı ve oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı Ömer K. tarafından bıçaklandı. Süleyman Kabadayı'nın eşi de darp edilerek kolu kırıldı. 2 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye kaldırılan Süleyman Kabadayı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ömer K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Süleyman Kabadayı, 'Benim kapımın önünde nasıl küfür edersiniz' diye Efe'ye tokat attı"

Sanıklar hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın 2. celsesi görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanıklar Ömer K., Serkan K., Kabadayı'nın ailesi, tanık ve taraf avukatları katıldı. Maktul ve ailesini tanımadığını söyleyen tanık H.K. (16), "Olay günü arkadaşlarım Efe ve Atacan ile birlikteydim. Olay mahalline yakın yerde oturuyorduk. Eve giderken Efe ile Atacan birbirlerine şaka amaçlı küfürler etmeye başladı. Efe ve Atacan olay mahallinden geçtiğimiz sırada küfürlerine devam ettiği için Süleyman Kabadayı, 'Benim kapımın önünde nasıl küfür edersiniz' diye Efe'ye tokat attı. Ben ve arkadaşlarım Efe'ye tokat atan adamın evinin bahçesinden geçmedik, evinin önündeki kaldırımdan yürüdük. Sesimiz yüksekti, adam da dışarıdaydı. Tokat sebebiyle Atacan da Efe'nin yanına geldi, bu sırada adam Atacan'ı da itti ama yere düşmedi. Adam Atacan'a vurmadı. Efe, kendisine vurulan sert tokat sebebiyle ağlamaya başladı. Yolda gittiğimiz sırada Atacan polisleri aradı, yaşı küçük olduğu için ailemizle başvuru yapmamız söylendi" diye konuştu.

"Olay mahallinde ilk Süleyman Kabadayı Serkan'a saldırdı"

Efe'nin telefonla olayı babası Ömer'e anlattığını söyleyen H.K., "Ben; Efe ve Atacan'a, 'Ailemizi aramayalım, gerek yok' diye söyledim ancak beni dinlemediler. Mahallemize geldiğimizde Serkan abi ile Ömer amca da vardı. Durumdan Efe'nin annesinin de haberi vardı. Serkan abi, Ömer amca ve arkadaşlarım Efe ile Atacan birlikte arabaya binerek Efe'ye tokat atan kişinin evinin arka sokağına geldik. Serkan ile Atacan tokat atan kişinin evinin bahçesine girdi. Ömer abi ile Efe arabayı park ediyordu. Ben ise bahçenin dışında kaldım, olayı izledim. Serkan ile Atacan evin sahibi ile konuşuyorlardı. Bu sırada yanlarında iki tane kadın da vardı. Serkan amca ile konuştukları sırada bir anda Süleyman Kabadayı, Serkan abinin boğazını sıktı. Bu boğuşma sırasında içeriden adamın oğlu çıktı. Efe ile Ömer sesleri duyunca kavga mahalline geldiklerinde Serkan abi yerde adam ile oğlu; Serkan'ın üzerindeydi. Ömer ile Atacan kişileri ayırmaya çalıştı. İçeriden çıkan kadın elinde kova ile Ömer'e doğru su fırlattı. Serkan'ın üzerinde olan Süleyman Kabadayı, Serkan'ı bırakarak Ömer abinin üzerine yöneldi ve aralarında boğuşma oldu ve kan kan akmaya başladı. Bunun üzerine bende buradan ayrıldım. Serkan'ın Süleyman Kabadayı'ya herhangi bir müdahalesi olmadı. Efe ve Atacan'da karşı tarafa vurmadı, yalnızca ayırdılar. Biz olay mahalline gittiğimizde taraflar arasında herhangi küfür ve tehdit olayını duymadım. Olay mahallinde ilk Süleyman Kabadayı Serkan'a saldırdı. Ömer abi ilk önce aracı park ediyordu, bağırış üzerine Serkan'ın yanına gitti" şeklinde konuştu.

"Keşke çocuğumu alıp kapıma gelseydi"

Söz hakkı verilen Serkan K., "Amacımız kavga etmek veya kendisine zarar vermek değildi. Konuşmak istedik" ifadelerini kullandı.

Sanık Ömer K. ise "Olay yerine gitmemin sebebi oğlumun ne gerekçe ile dayak yediğini öğrenmek içindi. Sonrasına gelişen olaylarda benim suçum yoktur. Olay çıkarmaya, yaralama veya öldürme amacıyla olay yerine gitmedim. Keşke çocuğumu alıp kapıma gelseydi, '2 tane fiske vurmak durumunda kaldım, kusura bakmayın' deseydi bu olaylar yaşanmazdı. Tahliyemi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ