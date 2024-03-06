Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin kavşakta otomobil ile çarpıştığı ve sürücüsünün yola savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer alıyor. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobille çarpıştı - Son Dakika
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