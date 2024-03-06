Kocaeli'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobille çarpıştı - Son Dakika
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Kocaeli'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobille çarpıştı

Kocaeli\'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobille çarpıştı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

06.03.2024 12:31
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin kavşakta otomobil ile çarpıştığı ve sürücüsünün yola savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobille çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobille çarpıştı - Son Dakika
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