Gölcük\'te Sahte Giyim Malzemesi Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 500 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 500 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ