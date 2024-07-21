3.Sayfa

Göle düşen otomobilden 16 yaşındaki Batuhan'ın cesedi çıkartıldı

Adana'da göle düşüne ve anne, baba ile iki çocuklarının bulunduğu otomobile ulaşan dalgıç polisler 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cesedini çıkardı

ADANA - Adana'da göle düşüne ve anne, baba ile iki çocuklarının bulunduğu otomobile ulaşan dalgıç polisler 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cesedini çıkardı .

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsüne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi. Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cenazesi çıkartıldı.