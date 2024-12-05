Gölette Kaybolan Gökhan Tokay'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Gölette Kaybolan Gökhan Tokay'ın Cansız Bedeni Bulundu

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Uşak'ta kaybolan Gökhan Tokay'ın cansız bedeni Göğem Gölet'inde bulundu, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

05.12.2024 18:34
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Gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

UŞAK - Uşak'ta Göğem Gölet'inde kaybolan Gökhan Tokay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 27 Kasım Çarşamba günü evinden merkeze bağlı Göğem Gölet'ine balık tutmak için ayrılan Gökhan Tokay yakınları haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanlarda arama yaptıktan sonra, Tokay'a ait otomobilin ve çadırın Göğem Gölet'inde olduğu tespit edildi. Gördü tanıkların ifadesi üzerine Tokay'ın balık tutmak için gölete bot ile açıldığını öğrenen ekipler, gölette arama çalışmaları için 2 Aralık Pazartesi günü İzmir'den Deniz Polisi dalgıçları intikal etti. Deniz Polisi gölet içerisinde Tokay'ı arama çalışmalarını başlattı.

Bugün bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Tuğbay ve Uşak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz'da katıldı.

Deniz polis ekipleri ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan arama çalışması sonucunda gölet içeresinde 4 metre derinlikte Tokay'ın cansız bedenine ulaşılarak göletten çıkarıldı. Öte yandan Tokay'ın cansız bedeni otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gölette Kaybolan Gökhan Tokay\'ın Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölette Kaybolan Gökhan Tokay'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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