Gölhisar'da Kaza: Genç Kızın Organ Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gölhisar'da Kaza: Genç Kızın Organ Bağışı

Gölhisar\'da Kaza: Genç Kızın Organ Bağışı

Gölhisar'da geçirdiği kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın ailesi organ bağışında bulundu.

20.11.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da meydana gelen kazada kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Sude'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Kaza, 12 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı Köyü Gölhisar- Çavdır karayolunda meydana gelmişti. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atmıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa K. ve araçta yolcu olarak bulunan İrem M. (18) yaralanırken Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Sude Uran'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın ailesi Sude'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Sude'nin organları yapılacak testler sonrasında uyum sağlanırsa başka hastalara umut olacak. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Güvenlik, Gölhisar, 3-sayfa, burdur, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gölhisar'da Kaza: Genç Kızın Organ Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 18:38:58. #1.13#
SON DAKİKA: Gölhisar'da Kaza: Genç Kızın Organ Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.