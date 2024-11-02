GÖNDAK\'tan Önemli Başarı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak Türkiye'de yaşanabilecek doğal afetlerde 1. derece müdahale yetkisi kazandı.

GÖNDAK, Türkiye'de yaşanabilecek doğal afetlerde 1. derece müdahale yetkisi aldı. Bu yetki ile GÖNDAK, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, afet bölgelerinde hızlı ve etkin müdahale gerçekleştirebilecek.

Profesyonel eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık süreci

GÖNDAK ekibi, akreditasyon sürecinde profesyonellik, eğitim standartları ve donanım yeterliliği gibi kriterlerin değerlendirildiği kapsamlı bir sınav sürecinden geçti. Uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlere katılan ekip üyeleri, sınavda hem teorik hem de pratik başarı göstererek önemli bir yetkinlik elde etti.

Afetlere etkin müdahale için hazırlıklar sürecek

GÖNDAK yetkilileri, akreditasyon sınavını geçerek 1. derece müdahale yetkisine sahip olmaktan gurur duyduklarını belirterek, afetlerde daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla eğitim ve hazırlıklara kesintisiz devam edeceklerini ifade etti. GÖNDAK'ın bu yeni yetkisi, bölgedeki afet müdahale kapasitesini artırması açısından büyük önem taşıyor. - BALIKESİR