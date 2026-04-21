Gönen\'de Araç Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesi Saraçlar mevkinde bulunan bir araçta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi mevkinde bulunan 10 RR 225 plakalı aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR