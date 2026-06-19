Tarım arazisi küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım arazisi küle döndü

Tarım arazisi küle döndü
19.06.2026 13:53  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 13 dönümü biçilmemiş 24 dönüm arpa tarlası yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını çevre tarlalara sıçramadan söndürdü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 13 dönümü biçilmemiş olmak üzere toplam 24 dönüm arpa tarlası yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevre tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Tarladan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan 2 itfaiye aracı ve 5 personelden oluşan itfaiye ekibi, alevli şekilde yanan araziye hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yangın diğer tarım arazilerine yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Meydana gelen olayda 13 dönüm biçilmemiş arpa ile 11 dönüm arpa sapı yanarak zarar gördü.

Alevlerin tamamen bastırılmasının ardından bölgede detaylı soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının kesin çıkış sebebi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım arazisi küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Vincenzo Italiano biletini kesti Beşiktaş’ta ayrılık Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
Kate Middleton’dan Royal Ascot’a dönüş Aynı elbiseyle dikkat çekti Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Emniyet’te cephanelik sergisi Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 13:57:27. #7.13#
SON DAKİKA: Tarım arazisi küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.