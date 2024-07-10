Gönen'de çıkan yangın 4 milyon lira zarara yol açtı - Son Dakika
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Gönen'de çıkan yangın 4 milyon lira zarara yol açtı

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Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu. Yangına hızlı müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

10.07.2024 15:20  Güncelleme: 15:33
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Gönen'de yangın: Maddi zarar 4 milyon lira

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın büyük maddi hasara yok açtı.

Gönen'e bağlı Kurtuluş Mahallesi, Deprem Evleri Sokak'ta bulunan bir apartmanda çıkan yangın, büyük maddi hasara neden oldu. Apartmanın en üst katındaki dairede başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çıkan yangın 4 milyon lira zarara yol açtı.

Yangına Gönen Belediyesi'ne ait su tankeri, 4 itfaiye aracı ve 2 arazöz aracıyla müdahale edildi. Toplam 19 personelin hızlı reaksiyonu sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırma sonucunda belirlenecek.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Gönen, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de çıkan yangın 4 milyon lira zarara yol açtı - Son Dakika

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