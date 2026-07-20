Gönen\'de yol kenarında çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde yol kenarında çıkan ve yaklaşık 4 dönümlük alanda etkili olan otluk ve çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliğinden 2 araç ve 4 personel sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 dönümlük alanda alevli bir şekilde yanan bölgeye müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın, çevreye ve daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR