Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkiinde Adin isimli fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. 10 S 28088 plakalı servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı.
Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı. Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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