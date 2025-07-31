Gönen\'de Yangın: Cam Şişe İhtimali

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında küle dönen tarlada etrafa saçılan çok sayıda cam şişe dikkat çekti.

Gönen- Bandırma yolu üzerindeki Buğdaylı Mahallesi yakınlarında anayolun kenarındaki tarlada çıkan yangının ardından yapılan incelemede, geniş bir alanın yandığı ve çok sayıda cam şişenin etrafa saçıldığı görüldü. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, siyaha bürünen tarlanın üzerinde duran şişeler dikkat çekti. Yoldan geçen sürücülerin ve vatandaşların tarlaya attığı cam şişelerin güneş ışığını yansıtması sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yaz aylarında tarım arazilerinde yangın riskinin arttığını vurgulayarak, yol kenarına özellikle cam şişe ve çöp atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - BALIKESİR