Gönen\'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy yolu üzerinde 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BUP 842, 10 CFP 58 ve 35 BSB 878 plakalı araçların karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıköy yolunda trafik bir süreliğine durdurulurken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR