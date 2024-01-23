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Google Mühendisi, kavga ettiği eşini döverek öldürdü - Son Dakika
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Google Mühendisi, kavga ettiği eşini döverek öldürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Google mühendisi Liren Chen, Santa Clara bölgesinde lüks bir hayat sürdüğü evinde eşi Xuanyi Yu' vahşi bir şekilde öldürdü. Chen'in polisi arayarak yardım istediği olayda, Chen'in kolunda ciddi yaralar tespit edildi ve Yu'nun kafasına sert bir cisimle vurulduğu açıklandı. Google sözcüsü, olayın şok edici olduğunu belirterek ailenin yanında olacaklarını ifade etti.

Google Mühendisi, kavga ettiği eşini döverek öldürdü
23.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:11
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Google mühendisi Liren Chen, Santa Clara bölgesinde lüks bir hayat sürdüğü evinde eşi Xuanyi Yu' vahşi bir şekilde öldürdü.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURDU

16 Ocak'ta çift arasındaki nedeni bilinmeyen anlaşmazlık korkunç bir kavgaya dönüştü. 27 yaşındaki Chen, eşini vahşice döverek öldürdü. Olayın hemen ardından, Google yazılım mühendisi Chen, polisi arayarak yardım istedi. Kanlar içinde ve yaralı olarak bulunan Chen'in kolunda ciddi yaralar tespit edildi. Santa Clara Bölge Savcılığı, Chen'in, Yu'nun kafasına sert bir cisimle vurulduğunu açıkladı.

Google Mühendisi, kavga ettiği eşini döverek öldürdü

"YANINDA OLACAĞIZ"

Olaya yakından tanık olan bir kişi, "Chen telefonunu ya da evinin kapısını açmıyor. Evin içinde onun dizüstü durduğunu görüyorum" şeklinde ifade etti. Google sözcüsü Bailey Tomson, Xuanyi Yu'nun başına gelen olayın şok edici olduğunu belirtip, ailenin yanında olacaklarını ifade etti. Chen'in YouTube'da görev aldığı bildirildi.

Google Mühendisi, kavga ettiği eşini döverek öldürdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Google, Suç, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Google Mühendisi, kavga ettiği eşini döverek öldürdü - Son Dakika


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