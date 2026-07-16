Yangında büyük zarar gören üreticiye yem desteği

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve hayvan yemleri küle dönerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen besiciye yem desteği sağlayarak üretimin devamı için harekete geçti.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangında zarar gören besicinin yaraları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sarıldı. Yangında saman balyaları ve hayvan yemleri kullanılamaz hale gelirken, Büyükşehir Belediyesi üreticiye yem desteği sağlayarak mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti.

Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi'nde çıkan yangında bir hayvan damı ile çevresindeki saman balyaları alevlere teslim oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları da tamamlanırken, damda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Yangında üreticiye ait 400 adet 25 kilogramlık saman balyası ile 30 çuval hayvan yeminin tamamen yandığı tespit edildi. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yangından etkilenen üreticiye yem desteğinde bulundu. Sağlanan destekle hem üreticinin mağduriyetinin azaltılması hem de hayvanların yem ihtiyacının karşılanması hedeflendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gördes ilçemizin Benlieli Mahallesi'nde yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böylesi afetlerde en önemli şey dayanışmadır. Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca yangının söndürülmesi değil, sonrasında oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için de tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla üreticimize yem desteğimizi ulaştırdık. Çiftçimizin yeniden üretime devam edebilmesi için bundan sonra da ihtiyaç duyduğu her noktada yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi. - MANİSA