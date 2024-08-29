Görüntü Türkiye'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Görüntü Türkiye'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı

Geniş Video İzle

Karşı binasındaki bir dairede yaşanan esrarengiz durumu kayda alan kadın, o esnada hissettiklerini şaşkınlık içerisinde anlattı. Olan bitene anlam veremediğini ifade eden kadın, "Çok ürktüm şu anda... Ne yaptığını anlamadım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

29.08.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kameraya yansıyan esrarengiz görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kadın tarafından karşı binasındaki dairelerden birinde kayda alınan videoda odanın içerisinde kişinin garip şekilde sürekli sallandığı görülüyor.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜRKÜTÜCÜ"

Şahit olduğu bu duruma anlam veremeyen kadın, "Ne olduğunu anlamadım. Gerçekten çok ürkütücü... İçeride başka biri var. O da videosunu çekiyor" diyerek şahit olduğu olayı anlatmaya çalıştı.

"EPİLEKSİ HASTASI OLABİLİR"

Paylaşılan videonun altına "TikTok yayını yapıyor olabilir", "Epilepsi hastası olabilir", "Gidip zile bassaydın keşke", "Ayin olabilir mi acaba?", "Adam da hiç bir şey yok gibi takılıyor içerde" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntü Türkiye\'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı

Türkiye, 3-sayfa, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abuzer Kadayıf: Tuhaf olan ne tik tokta insanlar canlı yayında bunların alasını yapıyor jeton almak içün oda onlardan biri dir 3 0 Yanıtla
  • Okan Demircan: zikir çekiyor gibi 0 0 Yanıtla
  • ömer işler: Millet yalnız başına da çıldıramıyor! Mahremiyet yerler altında... 0 0 Yanıtla

13:55 Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi! Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait?
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement