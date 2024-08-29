Kameraya yansıyan esrarengiz görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kadın tarafından karşı binasındaki dairelerden birinde kayda alınan videoda odanın içerisinde kişinin garip şekilde sürekli sallandığı görülüyor.
Şahit olduğu bu duruma anlam veremeyen kadın, "Ne olduğunu anlamadım. Gerçekten çok ürkütücü... İçeride başka biri var. O da videosunu çekiyor" diyerek şahit olduğu olayı anlatmaya çalıştı.
Paylaşılan videonun altına "TikTok yayını yapıyor olabilir", "Epilepsi hastası olabilir", "Gidip zile bassaydın keşke", "Ayin olabilir mi acaba?", "Adam da hiç bir şey yok gibi takılıyor içerde" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Türkiye'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı - Son Dakika
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