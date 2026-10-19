Gösteride halatla inen asker 23 binden fazla seyircinin önünde yüksekten düşerek öldü - Son Dakika
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Gösteride halatla inen asker 23 binden fazla seyircinin önünde yüksekten düşerek öldü

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San Antonio'daki Alamodome Stadyumu'nda Amerikan futbolu maçı öncesi düzenlenen askeri gösteride halatla sahaya inen asker, metrelerce yüksekten yere çakıldı. Stadyumda 23 binden fazla seyirci varken hastaneye kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ABD'de Amerikan futbolu maçı öncesi düzenlenen askeri gösteride halatla sahaya inen bir asker, metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda Texas-San Antonio Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Harp Okulu arasında silahlı kuvvetler mensupları ve gazileri onurlandırmak amacıyla her yıl düzenlenen Amerikan futbolu karşılaşması öncesi düzenlenen gösteri faciayla sonuçlandı. Halatla stadyumun çatısından sahaya inen bir asker, bir anda metrelerce yüksekten yere çakıldı. Sahada birkaç dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulan asker, daha sonra sedyeyle dışarı çıkarıldı. Kaza sırasında stadyumda 23 binden fazla seyirci bulunduğu öğrenildi.

Nellis Hava Üssü Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, 6. Muharebe Eğitim Filosu 2. Müfrezesi'ne bağlı askerin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri3. SayfaDünyaKazaSporSon Dakika

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